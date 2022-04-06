Эверт: не знаю другого спорта, где бы спортсмен мог так оскорблять судью, как в теннисе

Американская теннисистка Крис Эверт, являющаяся 18-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, высказалась об участившихся случаях агрессивного поведения на корте в туре.
«Не знаю другого вида спорта, где бы спортсмен мог так оскорблять судью, как в теннисе. Меня беспокоит поведение игроков, меня беспокоят их эмоциональные и психические срывы.
Беспокоюсь об игроках, не осуждаю их, но меня это беспокоит: почему игроки теряют контроль над собой, ломают ракетки и подвергают опасности других? Почему они эмоционально «ломаются» на корте? Это требует решения. Это то, о чём нужно говорить. Теннис – это спорт, а не жизнь.
Я заметила, что сейчас у многих теннисистов есть свои спортивные психологи. Это становится всё более распространённым явлением, думаю, это здорово, потому что игроки пытаются решать свои проблемы, а это нелегко. У топ-игроков нелёгкая жизнь. На них оказывается давление, о котором люди не подозревают. Ваша личность начинает растворяться в зависимости от победы или поражения. Либо ты в этот день победитель, либо проигравший для всего мира. Это имеет последствия как эмоционально, так и ментально.
Итак, в теннисном мире происходит что-то экстраординарное, с этим нужно бороться», — приводит слова Эверт Eurosport.uk.
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