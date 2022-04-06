19-летняя Элина Аванесян разгромила соперницу и вышла в четвертьфинал турнира в Боготе

19-летняя российская теннисистка Элина Аванесян уверенно вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия), который продлится до 10 апреля.

Во втором круге соревнований Аванесян разгромила представительницу Италии Лукрецию Стефанини со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Аванесян ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Стефанини — ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

За место в полуфинале Аванесян поборется с победительницей матча Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, 1) – Ипек Оз (Турция, Q).

Призовой фонд турнира в Боготе составил $ 239 477. Его действующей чемпионкой как раз является победительница юниорского US Open – 2019 Осорио-Серрано.

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