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19-летняя Элина Аванесян разгромила соперницу и вышла в четвертьфинал турнира в Боготе

19-летняя Элина Аванесян разгромила соперницу и вышла в четвертьфинал турнира в Боготе
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19-летняя российская теннисистка Элина Аванесян уверенно вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия), который продлится до 10 апреля.

Во втором круге соревнований Аванесян разгромила представительницу Италии Лукрецию Стефанини со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Аванесян ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Стефанини — ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

За место в полуфинале Аванесян поборется с победительницей матча Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, 1) – Ипек Оз (Турция, Q).

Призовой фонд турнира в Боготе составил $ 239 477. Его действующей чемпионкой как раз является победительница юниорского US Open – 2019 Осорио-Серрано.

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Богота. 2-й круг
06 апреля 2022, среда. 21:05 МСК
Лукреция Стефанини
159
Италия
Лукреция Стефанини
Л. Стефанини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Элина Аванесян
170
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
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