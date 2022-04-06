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Арина Соболенко вышла в 1/8 турнира в Чарльстоне, где сыграет с Амандой Анисимовой

Арина Соболенко вышла в 1/8 турнира в Чарльстоне, где сыграет с Амандой Анисимовой
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Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Чарльстоне (США).

В матче второго круга первая сеяная Соболенко обыграла представительницу США Элисон Риске со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Соболенко 7 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету её соперницы — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

В следующем раунде Соболенко предстоит встреча с ещё одной американкой Амандой Анисимовой (15).

Призовой фонд турнира в Чарльстоне составил более $ 888 тыс. Его действующей победительницей является россиянка Вероника Кудерметова, отказавшаяся защищать титул.

Чарльстон. 2-й круг
06 апреля 2022, среда. 21:45 МСК
Арина Соболенко
5
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 3 		4  
         
Элисон Риске
43
США
Элисон Риске
Э. Риске
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