Ник Кирьос уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Хьюстоне
Поделиться
Австралийский теннисист Ник Кирьос уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (США).
В матче второго круга Кирьос (WC) обыграл американца Томми Пола (7) со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Кирьос 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Пола — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6 созданных.
За выход в полуфинал соревнований Кирьос сразится с ещё одним американцем Майклом Ммо (LL).
Призовой фонд турнира в Хьюстоне составил $ 594 950. Его действующим чемпионом является чилиец Кристьян Гарин, он взял титул ещё в 2019 году. В 2020 и 2021 годах соревнования не проводились.
Комментарии
- 7 апреля 2022
-
00:55
-
00:08
- 6 апреля 2022
-
23:37
-
22:27
-
22:13
-
20:49
-
19:32
-
19:21
-
18:24
-
17:56
-
16:26
-
16:01
-
14:55
-
14:08
-
13:24
-
12:07
-
10:50
-
10:03
-
09:42
-
09:42
-
09:01
-
08:23
- 5 апреля 2022
-
23:14
-
22:26
-
22:05
-
21:05
-
20:57
-
20:30
-
20:06
-
18:57
-
16:37
-
16:04
-
15:03
-
14:35
-
14:16
Партнерский контент