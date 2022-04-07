Ник Кирьос уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Хьюстоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (США).

В матче второго круга Кирьос (WC) обыграл американца Томми Пола (7) со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Кирьос 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Пола — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6 созданных.

За выход в полуфинал соревнований Кирьос сразится с ещё одним американцем Майклом Ммо (LL).

Призовой фонд турнира в Хьюстоне составил $ 594 950. Его действующим чемпионом является чилиец Кристьян Гарин, он взял титул ещё в 2019 году. В 2020 и 2021 годах соревнования не проводились.