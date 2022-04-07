Карлос Алькарас рассказал, как относится к частым сравнениям с Рафаэлем Надалем
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18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который в минувшие выходные выиграл турнир в Майами (США), рассказал, как относится к тому, что его часто сравнивают с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем.
«Об этом уже несколько лет говорят в социальных сетях. Но я стараюсь не отвлекаться на это. Я думаю о себе, о теннисе, о своём прогрессе.
Комплименты и советы Рафы делают меня счастливым. Но я из Мурсии, а он с Майорки. Он левша, я нет. Я в детстве вообще не был воином: маленький, тощий, не очень мощный. Полная противоположность Надалю», — приводит слова Алькараса Tennis World USA, ссылаясь на We Love Tennis.
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