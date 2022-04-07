Немецкий теннисист рассказал, как Роджер Федерер ответил на его вопрос о судорогах

Бывший немецкий теннисист Александер Васке рассказал об общении с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, швейцарцем Роджером Федерером.

«Как-то я сказал Роджеру Федереру, что у меня часто бывают судороги, когда я выхожу на корт в качестве фаворита. Мне было трудно справляться с таким давлением, и я хотел узнать его точку зрения на это.

Он ответил, что всегда старался считать себя фаворитом, чтобы каждый раз испытывать одно и то же чувство. Бывает по-разному, но Федерер нашёл способ быть расслабленным при любых обстоятельствах», — цитирует Васке Tennis World USA, ссылаясь на Tennis Magazine.

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