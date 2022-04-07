Мартен Фуркад обратился к Жо-Вильфриду Цонге, который решил закончить карьеру
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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону, француз Мартен Фуркад обратился к 36-летнему французскому теннисисту Жо-Вильфриду Цонге. Ранее Цонга объявил, что закончит карьеру после «Ролан Гаррос» 2022 года. Соревнования пройдут с 22 мая по 5 июня.
«Наслаждайся последними неделями. Спасибо за всё», — написал Фуркад в комментариях к посту Цонга в соцсетях.
Цонга — бывшая пятая ракетка мира, финалист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2008); победитель 22 турниров ATP (из них 18 в одиночном разряде); серебряный призёр теннисного турнира Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде; обладатель Кубка Дэвиса (2017).
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