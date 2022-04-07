Китайская теннисистка побила сезонный рекорд Наоми Осаки по количеству эйсов в одном матче

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь побила сезонный рекорд женского тура по числу эйсов в одном матче.

Во встрече второго круга турнира WTA-500 в Чарльстоне (США) с россиянкой Екатериной Александровой (6:2, 5:7, 2:5, RT) Циньвэнь выполнила 19 подач навылет.

Она превзошла Наоми Осаку, которая ранее сделала 18 эйсов в одном матче.

Напомним, 1 апреля Осака установила предыдущий рекорд сезона по выполненным эйсам за отдельно взятый матч. Это произошло в полуфинальной игре турнира категории WTA-1000 в Майами с Белиндой Бенчич. Тогда своим количеством подач навылет Осака превзошла рекорд представительницы Австралии Эшли Барти, которая в текущем сезоне в Аделаиде выполнила 17 эйсов в матче с американкой Софьей Кенин.