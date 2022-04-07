Жо-Вильфрид Цонга объяснил, почему решил закончить карьеру

36-летний французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга, который объявил, что завершит профессиональную карьеру после выступления на «Ролан Гаррос» – 2022, объяснил своё решение. Соревнования пройдут с 22 мая по 5 июня.
«Потребовалось много времени, чтобы принять это решение. Несколько недель назад я решил, что остановлюсь в этом году после «Ролан Гаррос». Моё тело говорит мне: ты не можешь выжать больше из того, что я даю тебе.
Я решил, что надо остановиться в момент, который выбрал я сам. В момент, когда я ещё могу выходить на корт. Я всегда ставил перед собой высокие цели. У меня ещё появится эта последняя возможность», — сказал Цонга в видео, выложенном в его социальных сетях.
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