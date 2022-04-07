Эшли Барти назвала момент, после которого решила завершить карьеру

Экс первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти рассказала, когда приняла окончательное решение о завершении карьеры.

«В Австралии я просто хотела сыграть в последний раз, без сожалений, просто наслаждаться моментом и посмотреть, что будет дальше.

На турнире в Аделаиде я ещё не была так уверена относительно завершения карьеры. Первый турнир в сезоне — это всегда вызов.

Пожалуй, после второго круга Открытого чемпионата Австралии 2022 года, когда я села общаться со своей командой, был момент, когда я подумала: «Знаете что, это мой последний Australian Open».

Я наслаждалась теннисом, старалась получать удовольствие в моменте, потому что понимала, что никогда не верну то время назад», — сказала Барти в подкасте WTA Insider.

Напомним, в 2019 году Барти выиграла «Ролан Гаррос», в 2021-м — Уимблдон, а в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии. Лучший результат Эшли на Открытом чемпионате США — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).

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