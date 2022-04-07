Каролина Плишкова рассказала, как восприняла решение Эшли Барти закончить карьеру в 25 лет

Финалистка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова рассказала, как отреагировала на решение австралийки Эшли Барти уйти из тенниса в 25 лет. Барти объявила о завершении карьеры в марте.

«Я была в шоке. Меня нет в «Твиттере», потому что я не хочу получать слишком много информации. Но кто-то написал мне и сказал: «О, ты видела новости?» Было 11 часов вечера в Майами. Я подумала: кто-то опять расплакался или что? Мне говорят: нет, нет, это Эшли, она закончила. Говорю: ни за что, это невозможно, назовите причину.

Я была удивлена и потрясена. Я считала, что она была действительно достойной первой ракеткой мира. Конечно, сейчас есть Ига [Свёнтек], она действительно хороший игрок. А тогда я просто подумала, что она хороший человек, что у неё есть харизма. Я буду скучать по ней», — приводит слова Плишковой пресс-служба WTA.

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