Доминик Тим вылечился от коронавируса
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Победитель US Open-2020, австрийский теннисист Доминик Тим сообщил, что вылечился от коронавируса.
«Всем привет, надеюсь, у вас всё хорошо! Небольшое обновление: я наконец-то сдал отрицательный тест на коронавирус и чувствую себя гораздо лучше. Спасибо за все ваши сообщения поддержки, я ценю это!
Скоро я пройду медицинское обследование и смогу вернуться на корт. Всем хорошего четверга», — написал Тим у себя в «твиттере».
Напомним, 30 марта Тим заразился коронавирусом сразу после выступления на грунтовом турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания). Тим провёл первый официальный матч за 9 месяцев.
Напомним, в 1/16 финала Доминик уступил представителю Аргентины Педро Качину (228-я ракетка мира) со счётом 3:6, 4:6.
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