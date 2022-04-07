Доминик Тим вылечился от коронавируса

Победитель US Open-2020, австрийский теннисист Доминик Тим сообщил, что вылечился от коронавируса.

«Всем привет, надеюсь, у вас всё хорошо! Небольшое обновление: я наконец-то сдал отрицательный тест на коронавирус и чувствую себя гораздо лучше. Спасибо за все ваши сообщения поддержки, я ценю это!

Скоро я пройду медицинское обследование и смогу вернуться на корт. Всем хорошего четверга», — написал Тим у себя в «твиттере».

Напомним, 30 марта Тим заразился коронавирусом сразу после выступления на грунтовом турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания). Тим провёл первый официальный матч за 9 месяцев.

Напомним, в 1/16 финала Доминик уступил представителю Аргентины Педро Качину (228-я ракетка мира) со счётом 3:6, 4:6.