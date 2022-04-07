Берреттини сделал заявление после перенесённой операции на руке

Шестая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, что пропустит три ближайших турнира ATP.

Более недели назад итальянец перенёс операцию на правой руке. Ранее Берреттини снялся из-за неё с турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Следуя советам от медицинских экспертов, я и моя команда решили, что сейчас очень важно не торопиться с восстановлением после операции.

Поэтому я принял решение сняться с турниров в Монте-Карло, Мадриде и Риме. Это сделано для того, чтобы точно вернуться на высший уровень за нужное мне количество времени.

Решение сняться с этих турниров, особенно в Риме, было очень тяжёлым для меня, но единственно верным, чтобы продолжить соперничать на самом высоком уровне ещё долгое время.

Всем спасибо за поддержку. Восстановление уже началось и вскоре жду всех вас на стадионе», — написал Берреттини у себя в социальных сетях.

Турнир в Монте-Карло стартует 10 апреля, соревнования в Мадриде — 1 мая. Турнир в Риме начнётся 8 мая.