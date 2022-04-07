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Берреттини сделал заявление после перенесённой операции на руке

Берреттини сделал заявление после перенесённой операции на руке
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Шестая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, что пропустит три ближайших турнира ATP.

Более недели назад итальянец перенёс операцию на правой руке. Ранее Берреттини снялся из-за неё с турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Следуя советам от медицинских экспертов, я и моя команда решили, что сейчас очень важно не торопиться с восстановлением после операции.

Поэтому я принял решение сняться с турниров в Монте-Карло, Мадриде и Риме. Это сделано для того, чтобы точно вернуться на высший уровень за нужное мне количество времени.

Решение сняться с этих турниров, особенно в Риме, было очень тяжёлым для меня, но единственно верным, чтобы продолжить соперничать на самом высоком уровне ещё долгое время.

Всем спасибо за поддержку. Восстановление уже началось и вскоре жду всех вас на стадионе», — написал Берреттини у себя в социальных сетях.

Турнир в Монте-Карло стартует 10 апреля, соревнования в Мадриде — 1 мая. Турнир в Риме начнётся 8 мая.

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