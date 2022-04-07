Симона Халеп прокомментировала начало сотрудничества с Патриком Муратоглу
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп прокомментировала начало сотрудничества с известным тренером Патриком Муратоглу, наставником 23-кратной чемпионки ТБШ в женском одиночном разряде Серены Уильямс. Ранее Муратоглу рассказал, что после беседы с Уильямс согласился стать тренером Халеп на постоянной основе.
«Предвкушаю новую главу. Приступим к работе, Патрик», — написала Симона Халеп в своих соцсетях.
Напомним, 30-летняя Халеп выиграла «Ролан Гаррос» 2018 года и Уимблдон 2019 года. Высшее достижение румынки на Australian Open — выход в финал в 2018 году, а на US Open — выход в полуфинал в 2015 году.
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