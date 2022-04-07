Фернандес: после US Open я собрала команду, управляющую бизнесом. Теннис — мой приоритет

20-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес ответила на вопрос об изменениях в своей жизни после выхода в финал Открытого чемпионата США 2021 года. Также спортсменка ответила на вопрос о подготовке к грунтовому сезону.
«После US Open жизнь немного изменилась. Но вокруг меня собралась отличная команда, способная управлять всей этой стороной бизнеса. Они позволили мне сосредоточиться на моей профессии, потому что теннис – это мой главный приоритет.
Что касается подготовки к грунту, трудность в том, что он очень скользкий. Поэтому все ваши мышцы и связки сильно напрягаются, в отличие от корта с твёрдым покрытием.
Поэтому мы с тренерами много занимались растяжкой, много занимались йогой, чтобы мой пах и мышцы ног были готовы к тому, что меня ждёт. Мы тренировались по несколько часов на грунте каждый день, пытаясь привыкнуть к нему», — приводит слова Фернандес WTA Insider.
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