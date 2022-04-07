Тим снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Австрийский теннисист Доминик Тим снялся с турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Монте-Карло. Соответствующее решение он принял на фоне перенесённого коронавируса.



Ранее спортсмен сообщил, что заразился COVID-19 во время турнира в Марбелье (Испания). На этом турнире он выступал, после того как вылечился от очередной травмы.



28-летний австриец уже сдал отрицательный тест, но у него не хватит времени, чтобы восстановиться к турниру, стартующему на следующей неделе. В основной сетке соревнований Тима заменит итальянец Лоренцо Музетти.



Напомним, Тим получил травму запястья в июне 2021 года на турнире в Мальорке (Испания). Из-за этого он пропустил Уимблдон и US Open, а в дальнейшем перенёс операцию. Он намеревался выступить на Australian Open, но в итоге восстановление заняло больше времени.

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