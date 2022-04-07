Муратоглу назвал главную цель совместной работы с Халеп

Известный тренер Патрик Муратоглу, который начал совместную работу с румынкой Симоной Халеп, рассказал, чего ожидает от этого сотрудничества. Ранее Муратоглу, который уже долгое время является тренером американки Серены Уильямс, сообщил о начале работы с Халеп. По словам тренера, он получил добро от Уильямс.



«Наверное, наша цель — сделать так, чтобы в конце карьеры она могла сказать себе: «Я сделала всё, что было возможно». Она была первой ракеткой мира. Впервые она ей стала в октябре 2017 года и в последний раз была в январе 2019 года. Симона выигрывала турниры «Большого шлема».



Нет никакой причины, по которой ей не удастся это сделать вновь. Она — чемпионка. Я вижу, что у неё есть большой потенциал, чтобы прибавить во многих аспектах. Она голодна в спортивном плане. Поэтому я думаю, что у нас есть фантастическая основа для того, чтобы сделать из этого что-то невероятное», — цитирует тренера TennisMajors.

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