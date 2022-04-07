Брат Джоковича: Новак прошёл через сложный период

Джордже Джокович, брат первой ракетки мира серба Новака Джоковича, рассказал о подготовке теннисиста к турниру серии «Мастерс» в Монте-Карло. Также Джордже подтвердил, что Новак выступит на крупных турнирах в Европе.



«Новак сейчас здесь, в Белграде, он тренируется и готовится к турниру в Монте-Карло. Он прошёл через тяжёлый период, но выдержал его. И Новак показал, почему он находится там, где заслуживает.



К сожалению, в Дубае он уступил в четвертьфинале. Ему не хватило игрового тонуса, нужно играть чаще. Я надеюсь, что он продолжит набирать форму и будет готов к турнирам в Белграде, Монте-Карло, «Ролан Гаррос» и Уимблдону.



До последнего он не знал, где сможет сыграть. Но он поедет в Париж, Рим, Лондон и Мадрид», — сказал брат Новака в эфире сербского телевидения.

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