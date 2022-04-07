Российский теннисист Котов уступил Гаске в матче второго круга турнира в Марракеше

Российский теннисист Павел Котов не смог выйти в третий круг турнира ATP-250 в Марракеше (Марокко). В матче второго круга он уступил французу Ришару Гаске. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 3:6.



Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. 172-я ракетка мира Котов выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.



Его соперник, занимающий 86-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.



Следующим соперником Гаске на грунтовом турнире в Марракеше будет Федерико Кория из Аргентины.



Призовой фонд соревнований превышает € 500 тыс. В прошлом году этот турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.