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Российский теннисист Котов уступил Гаске в матче второго круга турнира в Марракеше

Российский теннисист Котов уступил Гаске в матче второго круга турнира в Марракеше
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Российский теннисист Павел Котов не смог выйти в третий круг турнира ATP-250 в Марракеше (Марокко). В матче второго круга он уступил французу Ришару Гаске. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. 172-я ракетка мира Котов выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

Его соперник, занимающий 86-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником Гаске на грунтовом турнире в Марракеше будет Федерико Кория из Аргентины.

Призовой фонд соревнований превышает € 500 тыс. В прошлом году этот турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

Марракеш. 2-й круг
07 апреля 2022, четверг. 17:15 МСК
Ришар Гаске
86
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Павел Котов
172
Россия
Павел Котов
П. Котов
Комментарии
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