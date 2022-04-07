Российский теннисист Котов уступил Гаске в матче второго круга турнира в Марракеше
Поделиться
Российский теннисист Павел Котов не смог выйти в третий круг турнира ATP-250 в Марракеше (Марокко). В матче второго круга он уступил французу Ришару Гаске. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 3:6.
Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. 172-я ракетка мира Котов выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.
Его соперник, занимающий 86-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником Гаске на грунтовом турнире в Марракеше будет Федерико Кория из Аргентины.
Призовой фонд соревнований превышает € 500 тыс. В прошлом году этот турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.
Комментарии
- 7 апреля 2022
-
20:01
-
19:52
-
19:10
-
18:38
-
17:54
-
17:34
-
16:07
-
16:01
-
15:44
-
15:21
-
15:15
-
14:25
-
14:01
-
13:51
-
13:21
-
12:51
-
11:36
-
10:29
-
09:50
-
09:35
-
08:51
-
08:37
-
08:09
-
00:55
-
00:08
- 6 апреля 2022
-
23:37
-
22:27
-
22:13
-
20:49
-
19:32
-
19:21
-
18:24
-
17:56
-
16:26
-
16:01
Партнерский контент