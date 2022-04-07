Радваньска: сейчас не вижу конкуренток для Свёнтек

Бывшая вторая ракетка мира Агнешка Радваньска считает, что польская теннисистка Ига Свёнтек, ставшая новым лидером мирового рейтинга, может доминировать в туре. Напомним, 20-летняя Свёнтек стала первой ракеткой мира, после того как австралийка Эшли Барти завершила карьеру.



«Заметно, что Ига уверена в себе. Эта уверенность даёт ей преимущество. Она играет на очень высоком уровне практически в каждом матче. Она верит в свои силы, это становится залогом её успеха.



В настоящее время я не вижу конкуренток для Свёнтек. Есть девушки, которые хорошо играют, но они не соответствуют её уровню.



Сейчас ей предстоит пройти важное испытание, она должна понять, каково это — играть в статусе первой ракетки мира и фаворита в каждом матче», — цитирует Радваньску Interia.pl.

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