Соболенко не смогла выйти в третий круг турнира в Чарльстоне, уступив Анисимовой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в третий круг турнира в Чарльстоне (США). В матче второго круга она в трёх сетах уступила американке Аманде Анисимовой. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 3:6.



Соперницы провели на корте 1 час 54 минуты. Пятая ракетка мира Соболенко выполнила 10 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Её соперница, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.



Следующей соперницей Анисимовой на турнире в Чарльстоне станет американка Коко Вандевей. Для Соболенко турнир завершён. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Вероника Кудерметова.