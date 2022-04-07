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Соболенко не смогла выйти в третий круг турнира в Чарльстоне, уступив Анисимовой

Соболенко не смогла выйти в третий круг турнира в Чарльстоне, уступив Анисимовой
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в третий круг турнира в Чарльстоне (США). В матче второго круга она в трёх сетах уступила американке Аманде Анисимовой. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

Соперницы провели на корте 1 час 54 минуты. Пятая ракетка мира Соболенко выполнила 10 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Её соперница, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Следующей соперницей Анисимовой на турнире в Чарльстоне станет американка Коко Вандевей. Для Соболенко турнир завершён. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Вероника Кудерметова.

Чарльстон. 3-й круг
07 апреля 2022, четверг. 18:10 МСК
Арина Соболенко
5
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         
Аманда Анисимова
47
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
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