Эверт назвала явного фаворита женского турнира «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Крис Эверт поделилась ожиданиями от «Ролан Гаррос». Она назвала польскую теннисистку Игу Свёнтек явным фаворитом турнира.



«На мой взгляд, Свёнтек — явный фаворит «Ролан Гаррос». Думаю, что уверенность в своих силах, которую она получила на прошлых грунтовых турнирах, поможет ей на «Ролан Гаррос».



Ига уже доказала, что ей подходят хардовые корты. Но её настоящая сила видна на грунте. Я думаю, что такое покрытие идеально для её агрессивной манеры игры.



У неё есть все необходимые компоненты: атака, защита, контратака. К тому же она прекрасно двигается. У неё феноменальная физическая готовность. Поэтому, конечно, она будет главным фаворитом на «Ролан Гаррос», — цитирует Эверт Eurosport.