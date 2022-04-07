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Эверт назвала явного фаворита женского турнира «Ролан Гаррос»

Эверт назвала явного фаворита женского турнира «Ролан Гаррос»
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Крис Эверт поделилась ожиданиями от «Ролан Гаррос». Она назвала польскую теннисистку Игу Свёнтек явным фаворитом турнира.

«На мой взгляд, Свёнтек — явный фаворит «Ролан Гаррос». Думаю, что уверенность в своих силах, которую она получила на прошлых грунтовых турнирах, поможет ей на «Ролан Гаррос».

Ига уже доказала, что ей подходят хардовые корты. Но её настоящая сила видна на грунте. Я думаю, что такое покрытие идеально для её агрессивной манеры игры.

У неё есть все необходимые компоненты: атака, защита, контратака. К тому же она прекрасно двигается. У неё феноменальная физическая готовность. Поэтому, конечно, она будет главным фаворитом на «Ролан Гаррос», — цитирует Эверт Eurosport.

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