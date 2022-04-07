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Оже-Альяссим сенсационно не смог выйти в четвертьфинал турнира в Марракеше

Оже-Альяссим сенсационно не смог выйти в четвертьфинал турнира в Марракеше
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим не сумел выйти в четвертьфинал турнира ATP-250 в Марракеше (Марокко). В матче 1/8 финала он неожиданно уступил Алексу Молчану из Словакии. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (7:9).

Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут. Девятая ракетка мира Оже-Альяссим выполнил семь эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. Его соперник, занимающий 65-е место в рейтинге ATP, четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

Следующим соперником Молчана станет Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов. Призовой фонд соревнований в Марракеше составляет более € 500 тыс. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Марракеш. 2-й круг
07 апреля 2022, четверг. 19:25 МСК
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 7
6 		2 7 9
         
Алекс Молчан
65
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
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