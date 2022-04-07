Оже-Альяссим сенсационно не смог выйти в четвертьфинал турнира в Марракеше

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим не сумел выйти в четвертьфинал турнира ATP-250 в Марракеше (Марокко). В матче 1/8 финала он неожиданно уступил Алексу Молчану из Словакии. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (7:9).



Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут. Девятая ракетка мира Оже-Альяссим выполнил семь эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. Его соперник, занимающий 65-е место в рейтинге ATP, четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.



Следующим соперником Молчана станет Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов. Призовой фонд соревнований в Марракеше составляет более € 500 тыс. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.