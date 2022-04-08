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Александрова обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Александрова обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
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54-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне. На стадии 1/8 финала она обыграла седьмую ракетку мира, чешку Каролину Плишкову со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За это время Александрова сделала 4 подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнта. На счету Плишковой 4 эйса и 2 двойные ошибки.

За выход в полуфинал турнира Александрова сыграет с победителем пары Магда Линетт (Польша) – Кайя Канепи (Эстония).

Призовой фонд турнира в Чарльстоне составил более $ 888 тыс. Его действующей победительницей является россиянка Вероника Кудерметова, отказавшаяся защищать титул.

Чарльстон. 3-й круг
08 апреля 2022, пятница. 04:25 МСК
Екатерина Александрова
54
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Каролина Плишкова
7
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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