Александрова обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

54-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне. На стадии 1/8 финала она обыграла седьмую ракетку мира, чешку Каролину Плишкову со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За это время Александрова сделала 4 подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнта. На счету Плишковой 4 эйса и 2 двойные ошибки.

За выход в полуфинал турнира Александрова сыграет с победителем пары Магда Линетт (Польша) – Кайя Канепи (Эстония).

Призовой фонд турнира в Чарльстоне составил более $ 888 тыс. Его действующей победительницей является россиянка Вероника Кудерметова, отказавшаяся защищать титул.