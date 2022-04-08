Крис Эверт дала совет Эмме Радукану

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Крис Эверт дала совет 19-летней британской теннисистке Эмме Радукану, которая в 2021 году сенсационно выиграла Открытый чемпионат США, когда ей было 18 лет.
«Тяжело, когда выигрываешь турнир «Большого шлема» и не попадаешь в топ-100 (Радукану занимает 12-е место в рейтинге WTA. — Прим. «Чемпионата»). Это тяжело, и она это чувствует. Но ей следует стиснуть зубы, смириться и строить свой путь. Думаю, этим она и занимается.
В Англии тяжело быть супрзвездой. Здесь безжалостная пресса. Они продвигают тебя, а потом, если не соответствуешь их ожиданиям, уже не так поддерживают. Ну, не вся пресса, а таблоиды. Ей надо быть толстокожей. Думаю, она такая и есть», — приводит слова Эверт Tennis 365.
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