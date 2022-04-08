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Анисимова: Соболенко — великолепная теннисистка, но я сыграла в свой лучший теннис

Анисимова: Соболенко — великолепная теннисистка, но я сыграла в свой лучший теннис
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Американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала выход в третий круг турнира в Чарльстоне (США). В матче второго круга она в трёх сетах обыграла Арину Соболенко из Беларуси — 6:3, 4:6, 3:6.

«Соболенко — великолепная теннисистка. Она здорово играла в первом сете, мне пришлось сильно потрудиться, чтобы найти варианты решения проблемы.

Но в итоге всё получилось довольно просто. Я играла розыгрыш за розыгрышем. Сыграла в свой лучший теннис. Мне удалось прибавить в защите, вариативность игры выросла. Я работала над этим ранее», — сказала Анисимова после матча.

Следующей соперницей Анисимовой на турнире в Чарльстоне станет американка Коко Вандевей. Для Соболенко турнир завершён. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Вероника Кудерметова.

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