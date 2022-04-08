Рахимова во второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA

Российская теннисистка Камила Рахимова пробилась в четвертьфинал турнира в Боготе (Колумбия). В матче второго круга она обыграла Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут. 111-я ракетка мира Рахимова выполнила три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. Её соперница, занимающая 59-е место в рейтинге WTA, пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 13.
Отметим, что Рахимова уже во второй раз вышла в четвертьфинал турнира WTA в нынешнем сезоне. Ранее 20-летняя россиянка пробилась в четвертьфинал турнира в Мельбурне (Австралия).
В четвертьфинале турнира в Боготе Рахимова встретится с Ириной Марией Барой из Румынии. Этот матч состоится 9 апреля.
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