Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рахимова во второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA

Рахимова во второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA
Комментарии

Российская теннисистка Камила Рахимова пробилась в четвертьфинал турнира в Боготе (Колумбия). В матче второго круга она обыграла Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут. 111-я ракетка мира Рахимова выполнила три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. Её соперница, занимающая 59-е место в рейтинге WTA, пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 13.

Отметим, что Рахимова уже во второй раз вышла в четвертьфинал турнира WTA в нынешнем сезоне. Ранее 20-летняя россиянка пробилась в четвертьфинал турнира в Мельбурне (Австралия).

В четвертьфинале турнира в Боготе Рахимова встретится с Ириной Марией Барой из Румынии. Этот матч состоится 9 апреля.

Богота. 2-й круг
07 апреля 2022, четверг. 22:30 МСК
Камилла Рахимова
111
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Беатрис Хаддад-Майя
59
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022