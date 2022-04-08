19-летний американец предположил, почему Джокович обгонит Надаля по титулам ТБШ

19-летний американский теннисист Артур Фери объяснил, почему, по его мнению, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович обойдёт 21-кратного победителя ТБШ Рафаэля Надаля по числу титулов на мэйджорах. По словам Фери, Джоковичу поможет то, что он будет выступать дольше Надаля.

«В том, что касается титулов на ТБШ, ожидается хорошая битва между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Думаю, Новак обгонит Рафу. Впереди у него больше лет активной карьеры. Надеюсь, коронавирус не остановит его. Если ковид не станет для него проблемой, Новак может легко выиграть 25 ТБШ», — приводит слова Фери Tennis World USA.

Напомним, Джокович, не желающий прививаться, уже пропустил три турнира в 2022 году, в том числе Открытый чемпионат Австралии.

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