Крис Эверт рассказала, как пауза из-за травмы может помочь Надалю

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Крис Эверт поделилась мнением о ситуации, в которой оказался испанский теннисист Рафаэль Надаль. 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» был вынужден взять паузу из-за травмы. У него выявили перелом рёбер.



«Он одержал столько побед подряд. У него было великолепное начало 2022 года. На мой взгляд, любая пауза и отдых пойдут на пользу Надалю. Это хорошо для него. Сейчас он расплачивается за напряжение в течение долгих лет.



Но с каждым годом у него ещё больше опыта. В то же время он нещадно эксплуатировал своё тело на протяжении 20 лет. И это тяжело, особенно когда играешь по три-пять сетов.



На мой взгляд, ему нужно быть полностью здоровым, чтобы претендовать на победу на «Ролан Гаррос», — цитирует Эверт Eurosport.

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