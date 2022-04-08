Корретха: травма Надаля была абсолютно неожиданной

Бывший теннисист Алекс Корретха поделился мнением о травме испанца Рафаэля Надаля. 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» выбыл из-за перелома рёбер на турнире в Индиан-Уэллсе (США).



«Эта травма была абсолютно неожиданной. Он находился в отличной форме, был полностью уверен в себе, выигрывал матчи. У него был прекрасный старт сезона. Но иногда такое случается.



Особенно жаль, учитывая, что он приближался к своей любимой части сезона — турнирам на грунте. Теперь ему нужно восстанавливаться, начинать снова тренироваться. Он сможет сыграть ещё до «Ролан Гаррос». Ожидания от его выступления в Париже очень высокие. Надеюсь, что он наберёт форму. Для Надаля эти турниры очень важны», — цитирует Корретху Eurosport.

Новость по теме Крис Эверт рассказала, как пауза из-за травмы может помочь Надалю