«Угадайте, кто пришёл на ужин». Эжени Бушар выложила фото с Дэвидом Бекхэмом

Финалистка Уимблдона 2014 года, бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала новую фотографию на своей странице в социальной сети «Твиттер». На снимке Бушар (стоит справа) изображена со знаменитым английским футболистом Дэвидом Бекхэмом.
«Угадайте, кто пришёл на ужин», — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива эжени бушар
46-летний Дэвид Бекхэм — победитель Лиги чемпионов 1999 года, обладатель Межконтинентального кубка 1999 года, чемпион Англии 1996, 1997, 1999-2001, 2003 годов (всё — в составе «Манчестер Юнайтед»), чемпион Испании 2007 года («Реал»), чемпион Франции 2013 года («Пари Сен-Жермен»). Самый ценный игрок европейского сезона 1999 года по версии УЕФА, лучший полузащитник европейского сезона 1999 года по версии УЕФА, спортсмен 2001 года по версии BBC.
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