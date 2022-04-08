Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер признан виновным по четырём обвинениям по делу о банкротстве, сообщает Daily Express. 54-летний бывший спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка £ 3 млн.



В дальнейшем Беккеру предъявили обвинения в том, что он скрывал свои доходы, чтобы не выплачивать кредит и долги. Его дело рассматривалось в Англии.



Изначально утверждалось, что теннисист якобы сокрыл € 1,13 млн от продажи принадлежащего ему дилерского центра Mercedes. Согласно следствию, Беккер не задекларировал некоторую собственность в Германии, свою долю в квартире в Челси, а также скрыл банковский кредит в размере € 825 тыс. Сам немец все обвинения отрицал.

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