Стала известна основная сетка грунтового «Мастерса» в Монте-Карло

Стали известны первые матчи и сетка грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Турнир пройдёт с 10 по 17 апреля.
Сеяные в первой части сетки:
1) Новак Джокович (Сербия)
4) Каспер Рууд (Норвегия)
7) Кэмерон Норри (Великобритания)
8) Карлос Алькарас (Испания)
10) Тейлор Фритц (США)
11) Хуберт Хуркач (Польша)
14) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
15) Николоз Басилашвили (Грузия).
Сеяные во второй части сетки:
2) Александр Зверев (Германия)
3) Стефанос Циципас (Греция)
5) Андрей Рублёв (Россия)
6) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
9) Янник Синнер (Италия)
12) Диего Шварцман (Аргентина)
13) Пабло Карреньо-Буста (Испания)
16) Лоренцо Сонего (Италия).
Интересные матчи первого круга:
Даниэль Эванс (Великобритания) — Роберто Баустиста-Агут (Испания, 14)
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, WC) — Марин Чилич (Хорватия)
Аслан Карацев (Россия) — Победитель квалификации
Григор Димитров (Болгария) — Николоз Басилашвили (Грузия, 15)
Хуберт Хуркач (Польша, 11) — Гаэль Монфис (Франция)
Карен Хачанов (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина, 12)
Борна Чорич (Хорватия) — Янник Синнер (Италия, 9)
Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Александр Бублик (Казахстан).
Возможные соперники сеяных теннисистов, вышедших во второй круг:
Новак Джокович (Сербия, 1) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) / Маркос Гирон (США)
Карлос Алькарас (Испания, 8) — Себастьян Корда (США) / Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)
Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Аслан Карацев (Россия) / Победитель квалификации
Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) / Таллон Грикспор (Нидерланды)
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Лоренцо Музетти (Италия) / Бенуа Пэр (Франция)
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Фабио Фоньини (Италия) / Артур Риндеркнеш (Франция)
Андрей Рублёв (Россия, 5) — Алекс де Минор (Австралия) / Победитель квалификации
Александр Зверев (Германия, 2) — Федерико Дельбонис (Аргентина) / Победитель квалификации.
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