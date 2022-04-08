Стала известна основная сетка грунтового «Мастерса» в Монте-Карло

Стали известны первые матчи и сетка грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Турнир пройдёт с 10 по 17 апреля.

Сеяные в первой части сетки:

1) Новак Джокович (Сербия)

4) Каспер Рууд (Норвегия)

7) Кэмерон Норри (Великобритания)

8) Карлос Алькарас (Испания)

10) Тейлор Фритц (США)

11) Хуберт Хуркач (Польша)

14) Роберто Баутиста-Агут (Испания)

15) Николоз Басилашвили (Грузия).

Сеяные во второй части сетки:

2) Александр Зверев (Германия)

3) Стефанос Циципас (Греция)

5) Андрей Рублёв (Россия)

6) Феликс Оже-Альяссим (Канада)

9) Янник Синнер (Италия)

12) Диего Шварцман (Аргентина)

13) Пабло Карреньо-Буста (Испания)

16) Лоренцо Сонего (Италия).

Интересные матчи первого круга:

Даниэль Эванс (Великобритания) — Роберто Баустиста-Агут (Испания, 14)

Жо-Вильфрид Цонга (Франция, WC) — Марин Чилич (Хорватия)

Аслан Карацев (Россия) — Победитель квалификации

Григор Димитров (Болгария) — Николоз Басилашвили (Грузия, 15)

Хуберт Хуркач (Польша, 11) — Гаэль Монфис (Франция)

Карен Хачанов (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина, 12)

Борна Чорич (Хорватия) — Янник Синнер (Италия, 9)

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Александр Бублик (Казахстан).

Возможные соперники сеяных теннисистов, вышедших во второй круг:

Новак Джокович (Сербия, 1) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) / Маркос Гирон (США)

Карлос Алькарас (Испания, 8) — Себастьян Корда (США) / Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Аслан Карацев (Россия) / Победитель квалификации

Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) / Таллон Грикспор (Нидерланды)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Лоренцо Музетти (Италия) / Бенуа Пэр (Франция)

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Фабио Фоньини (Италия) / Артур Риндеркнеш (Франция)

Андрей Рублёв (Россия, 5) — Алекс де Минор (Австралия) / Победитель квалификации

Александр Зверев (Германия, 2) — Федерико Дельбонис (Аргентина) / Победитель квалификации.

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