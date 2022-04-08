Шамиль Тарпищев оценил сетки российских теннисистов на «Мастерсе» в Монте-Карло

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил сетки российских теннисистов Андрея Рублёва, Аслана Карацева и Карена Хачанова на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
«Это будет первый турнир на грунте для парней. Пока непонятно, как Рублёв, Карацев и Шварцман играют. Но по силе должны проходить первый круг. В целом результат непредсказуем. Главное, что пресса на них нет, никто не терзает их. У Рублёва и Хачанова всё хорошо, разговаривал с ними. Жалко, что Медведева нет, ведь была идея пораньше выйти на воздух, но случилось как случилось. Для Джоковича самыми тяжёлыми будут первые круги. Пока у него нервная система не вработается», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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