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Украинская теннисистка Ястремская не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA-250 в Боготе

Украинская теннисистка Ястремская не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA-250 в Боготе
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102-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила Лауре Пигосси в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). Матч завершился победой 212-й ракетки мира из Бразилии в трёх сетах со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3).

Отметим, что ранее на текущем турнире Ястремская обыграла четвёртую сеяную, представительницу Венгрии Панну Удварди и итальянку Сару Эррани.

За весь матч украинская теннисистка выполнила пять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету Пигосси ни одного эйса, восемь двойных ошибок и шесть брейков при 13 брейк-пойнтах.

В полуфинале турнира в Боготе (Колумбия) Пигосси сыграет с победительницей пары Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Элина Аванесян (Россия).

Богота. 1/4 финала
08 апреля 2022, пятница. 18:10 МСК
Даяна Ястремская
102
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 6 3
6 		4 7 7
         
Лаура Пигосси
212
Бразилия
Лаура Пигосси
Л. Пигосси
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