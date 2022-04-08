Украинская теннисистка Ястремская не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA-250 в Боготе

102-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила Лауре Пигосси в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). Матч завершился победой 212-й ракетки мира из Бразилии в трёх сетах со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3).
Отметим, что ранее на текущем турнире Ястремская обыграла четвёртую сеяную, представительницу Венгрии Панну Удварди и итальянку Сару Эррани.
За весь матч украинская теннисистка выполнила пять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету Пигосси ни одного эйса, восемь двойных ошибок и шесть брейков при 13 брейк-пойнтах.
В полуфинале турнира в Боготе (Колумбия) Пигосси сыграет с победительницей пары Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Элина Аванесян (Россия).
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