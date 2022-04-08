Россиянка Аванесян уступила 33-й ракетке мира Осорио-Серрано на турнире WTA-250 в Боготе

170-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян уступила Марии-Камиле Осорио-Серрано в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). Матч завершился победой 33-й ракетки мира из Колумбии в двух сетах со счётом 6:1, 6:4.
Отметим, что Осорио-Серрано — первая сеяная теннисистка текущего турнира.
За весь матч Аванесян не выполнила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету представительницы Колумбии одна подача навылет, восемь двойных ошибок и четыре брейка при 12 брейк-пойнтах.
В полуфинале турнира в Боготе (Колумбия) Мария-Камила Осорио-Серрано сыграет с бразильянкой Лаурой Пигосси, которая сегодня, 8 апреля, оказалась сильнее представительницы Украины Даяны Ястремской.
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