Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Россиянка Аванесян уступила 33-й ракетке мира Осорио-Серрано на турнире WTA-250 в Боготе

Россиянка Аванесян уступила 33-й ракетке мира Осорио-Серрано на турнире WTA-250 в Боготе
Комментарии

170-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян уступила Марии-Камиле Осорио-Серрано в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). Матч завершился победой 33-й ракетки мира из Колумбии в двух сетах со счётом 6:1, 6:4.

Отметим, что Осорио-Серрано — первая сеяная теннисистка текущего турнира.

За весь матч Аванесян не выполнила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету представительницы Колумбии одна подача навылет, восемь двойных ошибок и четыре брейка при 12 брейк-пойнтах.

В полуфинале турнира в Боготе (Колумбия) Мария-Камила Осорио-Серрано сыграет с бразильянкой Лаурой Пигосси, которая сегодня, 8 апреля, оказалась сильнее представительницы Украины Даяны Ястремской.

Богота. 1/4 финала
08 апреля 2022, пятница. 21:00 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
33
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Элина Аванесян
170
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022