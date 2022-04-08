Шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан пригласил Новака Джоковича поиграть в снукер

Шестикратный чемпион мира британец Ронни О'Салливан пригласил первую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича сыграть с ним матч в снукер.
«Для кого-то нормально просто выиграть один, два и даже три турнира «Большого шлема», провести несколько хороших лет, но некоторые парни в теннисе уже два десятилетия, и это делает их великими. И да, если Новак готов сыграть со мной несколько партий в снукер, он всегда может позвонить мне!» — приводит слова О'Салливана Telegraf.rs.
Напомним, в воскресенье, 10 апреля, стартует грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло, в котором Джокович является первым сеяным теннисистом.
16 апреля начнётся основная стадия чемпионата мира по снукеру. Ронни О’Салливан подходит к турниру в качестве первого номера мирового рейтинга.
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