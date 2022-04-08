Шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан пригласил Новака Джоковича поиграть в снукер

Шестикратный чемпион мира британец Ронни О'Салливан пригласил первую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича сыграть с ним матч в снукер.

«Для кого-то нормально просто выиграть один, два и даже три турнира «Большого шлема», провести несколько хороших лет, но некоторые парни в теннисе уже два десятилетия, и это делает их великими. И да, если Новак готов сыграть со мной несколько партий в снукер, он всегда может позвонить мне!» — приводит слова О'Салливана Telegraf.rs.

Напомним, в воскресенье, 10 апреля, стартует грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло, в котором Джокович является первым сеяным теннисистом.

16 апреля начнётся основная стадия чемпионата мира по снукеру. Ронни О’Салливан подходит к турниру в качестве первого номера мирового рейтинга.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».