Жабер уверенно обыграла украинку Калинину и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне
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10-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла представительницу Украины Ангелину Калинину в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Матч завершился победой Жабер в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.
Игра длилась 1 час 3 минуты. За встречу Жабер выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету 42-й ракетки мира Калининой ни одного эйса, одна двойная ошибка и один брейк при двух брейк-пойнтах.
В полуфинале турнира в Чарльстоне Жабер сыграет с победительницей пары Аманда Анисимова (США) — Коко Вандевей (США).
Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 899 500. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Вероника Кудерметова.
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