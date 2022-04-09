Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жабер уверенно обыграла украинку Калинину и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне

Жабер уверенно обыграла украинку Калинину и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне
Комментарии

10-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла представительницу Украины Ангелину Калинину в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Матч завершился победой Жабер в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

Игра длилась 1 час 3 минуты. За встречу Жабер выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету 42-й ракетки мира Калининой ни одного эйса, одна двойная ошибка и один брейк при двух брейк-пойнтах.

В полуфинале турнира в Чарльстоне Жабер сыграет с победительницей пары Аманда Анисимова (США) — Коко Вандевей (США).

Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 899 500. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Вероника Кудерметова.

Чарльстон. 1/4 финала
08 апреля 2022, пятница. 23:45 МСК
Онс Жабер
10
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Ангелина Калинина
42
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022