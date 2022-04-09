Украинка Калинина со швейцаркой Бенчич вышли в полуфинал парного турнира в Чарльстоне

В Чарльстоне (США) на стадионе «Теннисный центр Фэмили Сёркл» состоялся матч 1/4 финала парного разряда одноимённого турнира, в котором представительница Украины Ангелина Калинина (42-й номер WTA) со швейцаркой Белиндой Бенчич (21-й номер WTA) встречались парой Анна Бондарь (Венгрия, 73-й номер WTA) / Магдалена Фреч (Польша, 87-й номер WTA).
Матч завершился победой пары Калинина / Бенчич в двух сетах – 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту.
На счету пары Калинина / Бенчич ни одного эйса и ни одной двойной ошибки при 6 из 13 (46%) реализованных брейк-пойнтов. У их оппоненток – одна подача навылет, три двойные ошибки и 1 успешный брейк-пойнт (100%).
Напомним, Белинда Бенчич продолжает своё участие и в одиночном разряде. В полуфинале её соперницей станет россиянка Екатерина Александрова.
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