Рахимова вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Колумбии

В Боготе (Колумбия) на стадионе «Сентро-де-Альто Рендимьенто» состоялся матч 1/4 финала турнира категории WTA 250, в котором 20-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова (111-й номер рейтинга) встречалась с 27-летней представительницей Румынии Ириной Бара (118-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Рахимовой в трёх сетах – 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут.

На счету Камиллы три эйса, шесть двойных ошибок и 6 из 14 (43%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одной подачи навылет, девять двойных ошибок, и 4 из 4 (100) удачных брейк-пойнтов.

В полуфинале Рахимова встретится с немкой Татьяной Марией (237-й номер рейтинга). Встреча пройдёт завтра, в субботу, 9 апреля.