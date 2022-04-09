Рахимова вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Колумбии
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В Боготе (Колумбия) на стадионе «Сентро-де-Альто Рендимьенто» состоялся матч 1/4 финала турнира категории WTA 250, в котором 20-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова (111-й номер рейтинга) встречалась с 27-летней представительницей Румынии Ириной Бара (118-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Рахимовой в трёх сетах – 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут.
На счету Камиллы три эйса, шесть двойных ошибок и 6 из 14 (43%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одной подачи навылет, девять двойных ошибок, и 4 из 4 (100) удачных брейк-пойнтов.
В полуфинале Рахимова встретится с немкой Татьяной Марией (237-й номер рейтинга). Встреча пройдёт завтра, в субботу, 9 апреля.
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