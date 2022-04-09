Гаврилова: стыдно говорить, что я русская, когда кто-то интересуется, что у меня за акцент
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Бывшая российская теннисистка, ныне представляющая Австралию Дарья Гаврилова (Сэвилл) выступила с заявлением в своих социальных сетях.
«Мне стыдно. Стыдно говорить, что я русская, когда кто-то интересуется, что у меня за акцент.
Сейчас я австралийка. Гордая австралийка. Я живу в Австралии и не могу быть более благодарной этому, это лучшее решение, которое я когда-либо принимала в своей жизни», — написала в своём «твиттере» Сэвилл.
Высшее достижение Гавриловой в рейтинге WTA — 21-я позиция. Единственным выигранным турниром категории WTA в её карьере стала победа в Нью-Хэйвене в 2017 году. В данный момент Дарья — 129-я ракетка мира. На прошедшем турнире WTA-1000 в Майами (США) она дошла до четвертьфинала.
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