Гаврилова: стыдно говорить, что я русская, когда кто-то интересуется, что у меня за акцент

Бывшая российская теннисистка, ныне представляющая Австралию Дарья Гаврилова (Сэвилл) выступила с заявлением в своих социальных сетях.

«Мне стыдно. Стыдно говорить, что я русская, когда кто-то интересуется, что у меня за акцент.

Сейчас я австралийка. Гордая австралийка. Я живу в Австралии и не могу быть более благодарной этому, это лучшее решение, которое я когда-либо принимала в своей жизни», — написала в своём «твиттере» Сэвилл.

Высшее достижение Гавриловой в рейтинге WTA — 21-я позиция. Единственным выигранным турниром категории WTA в её карьере стала победа в Нью-Хэйвене в 2017 году. В данный момент Дарья — 129-я ракетка мира. На прошедшем турнире WTA-1000 в Майами (США) она дошла до четвертьфинала.