Дарья Гаврилова удалила резонансные высказывания о России из-за травли

Бывшая российская теннисистка, ныне представляющая Австралию Дарья Гаврилова (Савилл) удалила предыдущие посты в своём «твиттере», где призналась, что ей «стыдно говорить, что она русская, когда кто-то интересуется, что у неё за акцент».

Гаврилова заявила, что причиной удаления твитов стала травля. «Удаляю предыдущие твиты. Слишком много запугиваний», — написала Дарья.

Гаврилова вышла замуж за австралийского теннисиста Люка Савилла в декабре 2021 года.

Высшее достижение Гавриловой в рейтинге WTA — 21-я позиция. Единственным выигранным турниром категории WTA в её карьере стала победа в Нью-Хэйвене в 2017 году. В данный момент Дарья — 129-я ракетка мира. На прошедшем турнире WTA-1000 в Майами (США) она дошла до четвертьфинала.