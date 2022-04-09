Дарья Гаврилова удалила резонансные высказывания о России из-за травли
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Бывшая российская теннисистка, ныне представляющая Австралию Дарья Гаврилова (Савилл) удалила предыдущие посты в своём «твиттере», где призналась, что ей «стыдно говорить, что она русская, когда кто-то интересуется, что у неё за акцент».
Гаврилова заявила, что причиной удаления твитов стала травля. «Удаляю предыдущие твиты. Слишком много запугиваний», — написала Дарья.
Гаврилова вышла замуж за австралийского теннисиста Люка Савилла в декабре 2021 года.
Высшее достижение Гавриловой в рейтинге WTA — 21-я позиция. Единственным выигранным турниром категории WTA в её карьере стала победа в Нью-Хэйвене в 2017 году. В данный момент Дарья — 129-я ракетка мира. На прошедшем турнире WTA-1000 в Майами (США) она дошла до четвертьфинала.
Новость по темеГаврилова: стыдно говорить, что я русская, когда кто-то интересуется, что у меня за акцент
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