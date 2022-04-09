Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев принял участие в стильной фотосессии для журнала Haute Living.

В издании статья про Зверева вышла под названием: «Цель Александра Зверева на 2022 год – мировое господство».

Фото: https://hauteliving.com/

Фото: https://hauteliving.com/

24-летний Зверев – олимпийский чемпион 2022 года, финалист US Open — 2020, двукратный победитель Итогового чемпионата ATP (2018, 2021), чемпион 16 турниров на уровне ATP.

На прошедшем турнире серии «Мастерс» в Майами (США) Зверев (2) дошёл до четвертьфинала, где уступил будущему финалисту норвежцу Касперу Рууду (6) со счётом 3:6, 6:1, 3:6.

Зверев заявлен на грунтовые «Мастерсы» в Монте-Карло (Монако) и Мадриде (Испания). Причём в Мадриде Александру необходимо будет защищать титул.