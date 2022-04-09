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Александр Зверев — о дружбе с Джимми Батлером: нам нравится пить вино и играть в карты

Александр Зверев — о дружбе с Джимми Батлером: нам нравится пить вино и играть в карты
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Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о дружбе с форвардом «Майами Хит» Джимми Батлером.

«Забавно, что мы похожи друг на друга во многих отношениях, хотя занимаемся очень разными видами спорта. Он из тех, кто любит доказывать людям, что они неправы, и к тому же он не доверяет людям. Мы отлично ладим.

Что нам нравится делать, так это пить вино, играть в карты, домино, во все виды игр и делать на это ставки. Вот так проходят наши ночи. Мы открываем хорошую бутылку вина, вокруг нас отличная компания парней, и играем в карты где-то до трёх часов ночи. В эти ночи я теряю кучу денег.

Честно говоря, я постоянно ему проигрываю. Большую часть времени мы играем в его странные карточные игры, о которых я никогда не слышал. В каждом втором или третьем раунде вводятся новые правила (смеётся). Я только начинаю думать, что выиграл, как всё меняется. У него свои способы зарабатывать на мне деньги», — приводит слова Зверева Haute Living.

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