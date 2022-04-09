«Я должен подавать лучше, чем когда-либо». Опелка — о предстоящем матче с Кирьосом

18-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка высказался о своих матчах на турнире категории ATP-250 в Хьюстоне (США) и прокомментировал предстоящий полуфинальный матч с австралийцем Ником Кирьосом.

«Классно начинать турнир со второго круга. Ты начинаешь чуть позже, не торопишься и постепенно адаптируешься к кортам. Именно мне это очень нравится.

С Кирьосом никогда не знаешь, что тебя ждет. Думаю, я должен подавать лучше, чем когда-либо, чтобы победить этого парня», — приводит слова Опелки официальный сайт ATP.

Отметим, что Опелка является лидером мужского тура в текущем сезоне по суммарному количеству эйсов.

Опелка встретится с Кирьосом сегодня, 9 апреля, в 21:00 по московскому времени.