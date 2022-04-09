«Я должен подавать лучше, чем когда-либо». Опелка — о предстоящем матче с Кирьосом
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18-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка высказался о своих матчах на турнире категории ATP-250 в Хьюстоне (США) и прокомментировал предстоящий полуфинальный матч с австралийцем Ником Кирьосом.
«Классно начинать турнир со второго круга. Ты начинаешь чуть позже, не торопишься и постепенно адаптируешься к кортам. Именно мне это очень нравится.
С Кирьосом никогда не знаешь, что тебя ждет. Думаю, я должен подавать лучше, чем когда-либо, чтобы победить этого парня», — приводит слова Опелки официальный сайт ATP.
Отметим, что Опелка является лидером мужского тура в текущем сезоне по суммарному количеству эйсов.
Опелка встретится с Кирьосом сегодня, 9 апреля, в 21:00 по московскому времени.
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