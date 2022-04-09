Марион Бартоли возмутилась недостаточному наказанию Александра Зверева за срыв в Акапулько

36-летняя бывшая французская теннисистка, чемпионка Уимблдона 2013 года Марион Бартоли прокомментировала наказание, которое получил Александр Зверев за неспортивное поведение в матче парного турнира в Акапулько (Мексика).

«Видеть, как Александр Зверев просто выходит и разбивает свою ракетку так близко к судье и почти хочет атаковать его, было возмутительно.

Как мне кажется, это заслуживает, по крайней мере, дисквалификацию на три турнира, на игры в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло. Он заслужил это, иначе как нам провести правильную черту?

Штраф был бы большой суммой для нормальных людей, но для таких теннисистов, как Александр Зверев, который так много зарабатывает на корте и вне его, это не такие уж и большие деньги. Я не думаю, что он усвоит уроки, которые должен был усвоить», — цитирует Бартоли Tennis Head.

Напомним, в начале марта Зверев получил от ATP условную дисквалификацию на восемь недель и штраф в $ 25 тыс. за неспортивное поведение в матче первого круга парного разряда турнира ATP в Акапулько.

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