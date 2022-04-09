Новак Джокович и Стэн Вавринка провели показательный матч в Монте-Карло

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович и трёхкратный победитель мэйджоров швейцарец Стэн Вавринка провели показательный матч перед стартом турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Легендарные теннисисты посоревновались на мини-корте, который организаторы установили на площади Казино.
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Фото: https://www.facebook.com/rolexmcmasters/
Джокович посеян на турнире под первым номером, во втором круге он сыграет с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Маркос Гирон (США). Вавринка получил уайлд-кард от организаторов и в первом круге сразится с представителем Казахстана Александром Бубликом.
Джокович дважды брал титул в Монако – в 2013-м и 2015-м, Вавринка побеждал в Монте-Карло в 2014 году.
Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Соревнования на грунте пройдут с 10 по 17 апреля. Их действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.
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