20-летняя россиянка Камилла Рахимова дебютирует в топ-100 рейтинга WTA

20-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова (111-й номер рейтинга) впервые вышла в полуфинал турнира WTA и с понедельника, 11 апреля, поднимется минимум на 96-ю строчку женского мирового рейтинга. Это дебют Рахимовой в топ-100.

Напомним, в ночь с 8 на 9 апреля мск, в Боготе (Колумбия) на стадионе «Сентро-де-Альто Рендимьенто» состоялся матч 1/4 финала турнира категории WTA-250, в котором Камилла Рахимова встречалась с 27-летней представительницей Румынии Ириной Бара (118-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой российской теннисистки со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Матч продлился 2 часа 16 минут.

В полуфинале Рахимова встретится с немкой Татьяной Марией (237-й номер рейтинга). Встреча пройдёт сегодня, в субботу, 9 апреля.