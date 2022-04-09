20-летняя россиянка Камилла Рахимова дебютирует в топ-100 рейтинга WTA
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20-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова (111-й номер рейтинга) впервые вышла в полуфинал турнира WTA и с понедельника, 11 апреля, поднимется минимум на 96-ю строчку женского мирового рейтинга. Это дебют Рахимовой в топ-100.
Напомним, в ночь с 8 на 9 апреля мск, в Боготе (Колумбия) на стадионе «Сентро-де-Альто Рендимьенто» состоялся матч 1/4 финала турнира категории WTA-250, в котором Камилла Рахимова встречалась с 27-летней представительницей Румынии Ириной Бара (118-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой российской теннисистки со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Матч продлился 2 часа 16 минут.
В полуфинале Рахимова встретится с немкой Татьяной Марией (237-й номер рейтинга). Встреча пройдёт сегодня, в субботу, 9 апреля.
Новость по темеРахимова вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Колумбии
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