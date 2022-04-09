Монфис: я в восторге от жены. Не представляю, как Элина играла в такой непростой момент

22-я ракетка мира, француз Гаэль Монфис восхитился силой характера жены, украинской теннисистки Элины Свитолиной.

«Я в восторге от своей жены. Честно говоря, играю только благодаря Элине. Если бы она не поехала в Индиан-Уэллс и Майами, я бы тоже не поехал. Даже представить не могу, как она смогла там сыграть. Это что-то исключительное – находить энергию, силу воли в такие непростые для себя моменты. Снимаю перед ней шляпу! Я говорю ей это каждый раз, когда следую её примеру. Она владеет исключительными возможностями», — приводит слова Монфиса Le Parisien.

Отметим, что после выступления на американской серии турниров Свитолина объявила, что сделает паузу в сезоне.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».