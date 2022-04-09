Зверев рассказал, по какой причине они с Федерером отдалились друг от друга

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как изменились его отношения с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером.

«В последнее время мы не проводим столько времени вместе, как раньше. Он не из тех парней, которые часто общаются через телефон. Вам нужен личный контакт, чтобы сохранять отличные отношения.

Федерер был моим образцом для подражания, особенно когда я был в юном возрасте и только начинал выступать в туре. Он был из тех, кто любил разговаривать с молодыми ребятами, давать им советы, он делал это со мной, когда мне было 18, 19, 20 лет. Рассказывал, каково это быть на вершине рейтинга, как общаться со СМИ, взаимодействовать со спонсорами и тому подобное. У нас было много дискуссий, когда я был моложе, думаю, он мне очень помог в этом отношении», — приводит слова Зверева Haute Living.